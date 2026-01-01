Kupo KCP-611 Foamcore Clamp w/5/8" кронштейн держатель для пенопласта

Артикул: DAN-8025

U-образный стальной держатель с чёрным порошковым покрытием весом всего 500 грамм для крепления пенопластовых панелей толщиной до 2,54 см. Оснащён штифтом-шпилькой диаметром 10 мм. Два шипа, закрепленных шнуром, для надежной фиксации пенопластовой панели. Устанавливается с помощью крепёжной головки Grip Head.