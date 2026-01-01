Kupo KCP-611 Foamcore Clamp w/5/8" кронштейн держатель для пенопласта

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Малая Семеновская 3с6
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Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
U-образный стальной держатель с чёрным порошковым покрытием весом всего 500 грамм для крепления пенопластовых панелей толщиной до 2,54 см. Оснащён штифтом-шпилькой диаметром 10 мм. Два шипа, закрепленных шнуром, для надежной фиксации пенопластовой панели. Устанавливается с помощью крепёжной головки Grip Head.
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