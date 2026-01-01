Godox LSA-14 держатель отражателя

Алюминевый держатель отражателя Godox LSA-14 предназначен для крепления лайт-дисков или фонов, отражателей на металлическом каркасе. Легкая телескопическая перекладина при помощи струбцины может устанавливаться на стойках, перекладинах, столешницах максимальной толщиной до 38 мм. Ручка с противоскользящей накладкой из резины с удобным хватом под пальцы позволит также удерживать держатель с отражателем в руке даже длительное время.

Длина держателя регулируется выдвижением телескопических секций Ø22/19/15 мм. На крайних секциях размещены резиновые захваты для зажима отражателя. Минимальное расстояние между захватами 32 см, максимальное 116 см.

Муфта со струбциной вращается в пределах 360°, поэтому держатель можно закрепить под любым углом относительно стойки или перекладины.

В сложеном виде длина перекладины 56 см, вес всего 0,9 кг, что позволит брать крепежную систему с собой на выезды без особых трудностей. Данный держатель прослужит Вам долгое время и будет радовать Вас хоть при использовании в студии, так и на улице.

