Manfrotto 045-6 кронштейн для фонов

Colorama Damson 544 – бумажный фон, с помощью которого фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка.
Поставляется в рулоне на картонной трубе, упакован в коробку. Размер 1,35х11,0 м.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Manfrotto 045-6 – комплект из двух стальных кронштейнов-держателей для шести бумажных фонов. Кронштейны крепятся к стене или потолку с помощью входящих в комплект дюбелей и шурупов. Используются вместе с шестью экспанами Manfrotto 046.
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Colorama Damson 544 – бумажный фон, с помощью которого фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка.
Поставляется в рулоне на картонной трубе, упакован в коробку. Размер 1,35х11,0 м.
Фон бумажный Colorama CO598 Fuchsia 1,35х11 м, цвет фуксии.
Профессиональный бумажный фон. Используется для фото- и видеосъемки. Качество фона позволяет получить равномерный световой рисунок. Поставляется в рулоне на картонной трубе, упакован в коробку. Размер - 1,35х11 м.