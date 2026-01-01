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Manfrotto 045-6 кронштейн для фонов

Manfrotto 045-6 кронштейн для фонов

Manfrotto
Артикул: OLE-0627

Manfrotto 045-6 – комплект из двух стальных кронштейнов-держателей для шести бумажных фонов. Кронштейны крепятся к стене или потолку с помощью входящих в комплект дюбелей и шурупов. Используются вместе с шестью экспанами Manfrotto 046.

Описание

Manfrotto 045-6 кронштейн для фонов

Комплектация




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