Артикул: NVF-9758

Manfrotto Digital Director MVDDA2 - консоль управления для планшетного компьютера iPad.

Консоль управления оптимизирует процесс фото- и видеосъемки. Подключив USB-кабель к камере и включив приложение, пользователь получает надежную и высокопроизводительную комбинацию цифровой камеры Canon или Nikon с iPad Air2.

Также Digital Director позволяет устанавливать камеру в самые неудобные и труднодоступные места и со всеми удобствами управлять ею с расстояния.

Консоль MVDDA2 разработана специально для IPad Air 2 и прошла сертификацию MFi (Made for iPad).