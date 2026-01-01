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Manfrotto Digital Director MVDDA2 - консоль управления для планшетного компьютера iPad.
Консоль управления оптимизирует процесс фото- и видеосъемки. Подключив USB-кабель к камере и включив приложение, пользователь получает надежную и высокопроизводительную комбинацию цифровой камеры Canon или Nikon с iPad Air2.
Также Digital Director позволяет устанавливать камеру в самые неудобные и труднодоступные места и со всеми удобствами управлять ею с расстояния.
Консоль MVDDA2 разработана специально для IPad Air 2 и прошла сертификацию MFi (Made for iPad).
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