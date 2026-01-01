images
Manfrotto Digital Director MVDDA2 консоль управления для планшетного компьютера

Manfrotto Digital Director MVDDA2 консоль управления для планшетного компьютера

Manfrotto
Артикул: NVF-9758

Manfrotto Digital Director MVDDA2 - консоль управления для планшетного компьютера iPad.

Консоль управления оптимизирует процесс фото- и видеосъемки. Подключив USB-кабель к камере и включив приложение, пользователь получает надежную и высокопроизводительную комбинацию цифровой камеры Canon или Nikon с iPad Air2.

Также Digital Director позволяет устанавливать камеру в самые неудобные и труднодоступные места и со всеми удобствами управлять ею с расстояния.

Консоль MVDDA2 разработана специально для IPad Air 2 и прошла сертификацию MFi (Made for iPad).

Описание

Manfrotto Digital Director MVDDA2 консоль управления для планшетного компьютера

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Джерри Шацберг - человек голливудского Возрождения
Джерри Шацберг - человек голливудского Возрождения
Монопод KingJoy MP-208F. Обзор
Монопод KingJoy MP-208F. Обзор
Как выбирать вспышку. Советы профессионального фотографа
Как выбирать вспышку. Советы профессионального фотографа
Советы по съемке зимой
Советы по съемке зимой
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.