Артикул: MTG-3292

KUPO KS-317 Data Cable Anchor port for Teathermate ограничитель кабеля. Страховочный ограничитель кабеля позволяет оборачивать кабель передачи данных через два отверстия диаметром 17 мм для предотвращения повреждения порта передачи данных камеры. Два винта включены в комплект для легкого крепления. Совместим с подставками для ноутбука KS312B, KS303B, KS305B.