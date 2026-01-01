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Kupo KCP-653 3 Aixs Camera Mounting Kit комплект кронштейнов для установки камеры
Kupo KCP-653 3 Aixs Camera Mounting Kit комплект кронштейнов для установки камеры
Kupo KCP-653 3 Aixs Camera Mounting Kit комплект кронштейнов для установки камеры
Kupo KCP-653 3 Aixs Camera Mounting Kit комплект кронштейнов для установки камеры

Kupo KCP-653 3 Aixs Camera Mounting Kit комплект кронштейнов для установки камеры

Kupo
Артикул: OLE-1466

Kupo KCP-653 3 Aixs Camera Mounting Kit комплект кронштейнов для установки камеры

Комплект включает в себя три соединительных элемента - два хомута с 2-дюймовой трубой длиной 14 см и хомут с креплением для камеры, что обеспечивает большую гибкость при позиционировании камеры. Идеально подходит для установки на трубу подвесной системы. Пластина для камеры имеет шесть стандартных отверстий 3/8 дюйма с интервалом в 1 дюйм, что делает ее совместимой для установки на большинство штативных площадок. Комплект изготовлен из высокопрочного алюминиевого экструдированного профиля 6061. Легкий, прочный и долговечный, безопасный в использовании.

Описание

Характеристики:

  • Площадка с хомутом с диаметром захвата 48-51 мм
  • Хомут с диаметром захвата 48-51 мм с удлинительной трубкой длиной 14 см - 2 шт.
  • Вес 2,5 кг

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Где хранить объективы
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Великие фотографы. Рут Оркин (©Ruth Orkin)
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Эдвард Кертис
visico5 in ABU dhabi desert against the sunlight by Boris in 2019
visico5 in ABU dhabi desert against the sunlight by Boris in 2019
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