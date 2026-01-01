Артикул: OLE-1466

Kupo KCP-653 3 Aixs Camera Mounting Kit комплект кронштейнов для установки камеры

Комплект включает в себя три соединительных элемента - два хомута с 2-дюймовой трубой длиной 14 см и хомут с креплением для камеры, что обеспечивает большую гибкость при позиционировании камеры. Идеально подходит для установки на трубу подвесной системы. Пластина для камеры имеет шесть стандартных отверстий 3/8 дюйма с интервалом в 1 дюйм, что делает ее совместимой для установки на большинство штативных площадок. Комплект изготовлен из высокопрочного алюминиевого экструдированного профиля 6061. Легкий, прочный и долговечный, безопасный в использовании.