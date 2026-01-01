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-10 %
Godox TL-B8 держатель для осветителей TL
Godox TL-B8 держатель для осветителей TL
Godox TL-B8 держатель для осветителей TL
Godox TL-B8 держатель для осветителей TL
Godox TL-B8 держатель для осветителей TL
Godox TL-B8 держатель для осветителей TL

Godox TL-B8 держатель для осветителей TL

Godox
Артикул: DAN-9221

Godox TL-B8 держатель для осветителей TL.

Позволяет монтировать и жестко фиксировать параллельно друг другу до восьми светодиодных осветителей-трубок TL на одну осветительную стойку со стандартным шпиготом 5/8” или другую опору. 

Описание

Благодаря стальному наклонному кронштейну с монтажным отверстием 5/8'' держатель может устанавливаться на различные осветительные стойки, краны, пантографы под различными углами наклона.

Кронштейн присоединяется к монтажной площадке с восемью парными зажимами осветителей. Чтобы соединить монтажную площадку и кронштейн, достаточно завести кронштейн в специальные отверстия и зафиксировать страховочным винтом. Монтажная площадка, отсоединенная от кронштейна, может также закрепляться на стенах, или любых других поверхностях с собственной системой крепления.

Монтажная площадка держателя изготавливается из прочного авиационного алюминия. Металлические зажимы, расположенные на ней, защищены покрытием ПВХ, что облегчает процесс установки осветителя, предотвращает царапины и повышает срок службы оборудования.

Характеристики:

  • Модель держателя - Godox TL-B8
  • Совместимость - для установки осветителей Godox TL30, TL60 и TL120 (ок. Ø39 мм)
  • Количество посадочных мест - 8
  • Материал - Алюминий, сталь, ПВХ
  • Монтажное отверстие - 5/8''
  • Размер площадки монтажной базы - 480х198 мм
  • Вес - 1.75 кг

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