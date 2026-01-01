Godox TL-B8 держатель для осветителей TL.

Благодаря стальному наклонному кронштейну с монтажным отверстием 5/8'' держатель может устанавливаться на различные осветительные стойки, краны, пантографы под различными углами наклона.
Кронштейн присоединяется к монтажной площадке с восемью парными зажимами осветителей. Чтобы соединить монтажную площадку и кронштейн, достаточно завести кронштейн в специальные отверстия и зафиксировать страховочным винтом. Монтажная площадка, отсоединенная от кронштейна, может также закрепляться на стенах, или любых других поверхностях с собственной системой крепления.
Монтажная площадка держателя изготавливается из прочного авиационного алюминия. Металлические зажимы, расположенные на ней, защищены покрытием ПВХ, что облегчает процесс установки осветителя, предотвращает царапины и повышает срок службы оборудования.
Характеристики:
- Модель держателя - Godox TL-B8
- Совместимость - для установки осветителей Godox TL30, TL60 и TL120 (ок. Ø39 мм)
- Количество посадочных мест - 8
- Материал - Алюминий, сталь, ПВХ
- Монтажное отверстие - 5/8''
- Размер площадки монтажной базы - 480х198 мм
- Вес - 1.75 кг