Godox TL-B8 держатель для осветителей TL.

Описание

Благодаря стальному наклонному кронштейну с монтажным отверстием 5/8'' держатель может устанавливаться на различные осветительные стойки, краны, пантографы под различными углами наклона.

Кронштейн присоединяется к монтажной площадке с восемью парными зажимами осветителей. Чтобы соединить монтажную площадку и кронштейн, достаточно завести кронштейн в специальные отверстия и зафиксировать страховочным винтом. Монтажная площадка, отсоединенная от кронштейна, может также закрепляться на стенах, или любых других поверхностях с собственной системой крепления.

Монтажная площадка держателя изготавливается из прочного авиационного алюминия. Металлические зажимы, расположенные на ней, защищены покрытием ПВХ, что облегчает процесс установки осветителя, предотвращает царапины и повышает срок службы оборудования.

Характеристики: