Godox PF-GM адаптер с байонетом Godox

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Малая Семеновская 3с6
Адаптер Godox PF-GM с байонетом Godox предназначен для установки на фокусировочную штангу рефлекторов Godox Parabolic P68Kit, Godox Parabolic P88Kit, Godox Parabolic P128Kit, Godox Parabolic P158Kit вспышек и осветителей с соответствующим креплением Godox.
Адаптер PF-GM создан для обеспечения более эффективного освещения и имеет компактный размер, чтобы конструкция адаптера не препятствовала распространению светового потока.
С помощью дополнительно приобретаемых адаптеров PF-BRM, PF-PM на фокусировочную штангу рефлектора можно установить вспышки с креплением Broncolor и Profoto соответственно.
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