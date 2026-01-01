Godox PF-GM адаптер с байонетом Godox

Артикул: DAN-8794

Адаптер Godox PF-GM с байонетом Godox предназначен для установки на фокусировочную штангу рефлекторов Godox Parabolic P68Kit, Godox Parabolic P88Kit, Godox Parabolic P128Kit, Godox Parabolic P158Kit вспышек и осветителей с соответствующим креплением Godox.

Адаптер PF-GM создан для обеспечения более эффективного освещения и имеет компактный размер, чтобы конструкция адаптера не препятствовала распространению светового потока.

С помощью дополнительно приобретаемых адаптеров PF-BRM, PF-PM на фокусировочную штангу рефлектора можно установить вспышки с креплением Broncolor и Profoto соответственно.