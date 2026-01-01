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Aputure Handheld Bracket для Amaran COB 60d/x рукоятка - адаптер
Aputure Handheld Bracket для Amaran COB 60d/x рукоятка - адаптер
Aputure Handheld Bracket для Amaran COB 60d/x рукоятка - адаптер
Aputure Handheld Bracket для Amaran COB 60d/x рукоятка - адаптер
Aputure Handheld Bracket для Amaran COB 60d/x рукоятка - адаптер
Aputure Handheld Bracket для Amaran COB 60d/x рукоятка - адаптер

Aputure Handheld Bracket для Amaran COB 60d/x рукоятка - адаптер

Aputure
Артикул: MTG-0499

Aputure Handheld Bracket для Amaran COB 60d/x рукоятка - адаптер.

Aputure Handheld Bracket для Amaran COB 60d/x - крепление - рукоятка для осветителя Amaran COB 60d/x. Модель имеет удобную ручку эргономичной формы. Конструкция имеет небольшую форму, характеризуется легким весом. Отличается надежностью и простотой применения. Кронштейн имеет винт 1/4, установочные штифты для надежной фиксации оборудования. Предусмотрена возможность установки аккумуляторной батареи с помощью адаптера V-Mount для обеспечения автономного питания.

Описание

Aputure Handheld Bracket для Amaran COB 60d/x рукоятка - адаптер

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