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Малая Семеновская 3с6
Aputure Handheld Bracket для Amaran COB 60d/x рукоятка - адаптер.
Aputure Handheld Bracket для Amaran COB 60d/x - крепление - рукоятка для осветителя Amaran COB 60d/x. Модель имеет удобную ручку эргономичной формы. Конструкция имеет небольшую форму, характеризуется легким весом. Отличается надежностью и простотой применения. Кронштейн имеет винт 1/4, установочные штифты для надежной фиксации оборудования. Предусмотрена возможность установки аккумуляторной батареи с помощью адаптера V-Mount для обеспечения автономного питания.
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