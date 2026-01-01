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Required Super Clamp зажим
Required Super Clamp зажим
Required Super Clamp зажим
Required Super Clamp зажим

Required Super Clamp зажим

REQUIRED
Артикул: OLE-3266

Алюминиевый зажим для установки студийного оборудования на элементы окружения и стойки. Диаметр зажимаемой трубы 13-55 мм. Максимальная нагрузка 14 кг. На корпусе есть отверстия резьбой 1/4" для установки дополнительного оборудования.

Описание

Характеристики:

  • Максимальная нагрузка 14 кг
  • Диаметр зажимаемой трубы 13-55 мм
  • Вес 490 г

Комплектация

  • зажим
  • выравниватель
  • крепление-адаптер с винтом 1/4"

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