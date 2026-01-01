Required Super Clamp зажим

Характеристики:
- Максимальная нагрузка 14 кг
- Диаметр зажимаемой трубы 13-55 мм
- Вес 490 г
Москва
Малая Семеновская 3с6
Алюминиевый зажим для установки студийного оборудования на элементы окружения и стойки. Диаметр зажимаемой трубы 13-55 мм. Максимальная нагрузка 14 кг. На корпусе есть отверстия резьбой 1/4" для установки дополнительного оборудования.
Характеристики:
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