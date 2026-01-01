П-Фото (1170-21) струбцина со стаканом 5/8" для крепления фотооборудования к плоской поверхности

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Малая Семеновская 3с6
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Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Струбцина П-Фото (1170-21) со стаканом 5/8" для крепления фотооборудования.
Струбцина для крепления оборудования к плоским поверхностям толщиной до 40 мм. Изготовлена из металла, имеет стакан диаметром 5/8" для установки в него труб штанг и т.п.
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