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Kupo KSC-04 6" вакуумный держатель c штифтом

Kupo KSC-04 6" вакуумный держатель c штифтом

Kupo
Артикул: DAN-8035

Kupo KSC-04 6" — держатель-присоска для прочной установки небольших осветительных приборов, камер и аксессуаров на окна, зеркала, стёкла автомобилей, лодки и любые другие гладкие и непористые поверхности. Присоска оснащена стержнем 5/8” baby pin, болтом с резьбой 3/8” или резьбовым гнездом 3/8”. Благодаря превосходному резиновому материалу с силиконом, эту присоску можно использовать при температуре от -12С до +49С. Красная линия-индикатор предусмотрена на большинстве присосок в качестве предупреждения о потери вакуума. Диаметр присоски 6" (15.2 см) Крепление - штифт 5/8" (16 мм), несъемный. Протектор для резиновой присоски в комплекте. Вес 0,47 кг Допустимая нагрузка 20 кг

Описание

Kupo KSC-04 6" вакуумный держатель c штифтом

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