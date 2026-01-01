Kupo KSC-04 6" вакуумный держатель c штифтом

Москва
Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Kupo KSC-04 6" — держатель-присоска для прочной установки небольших осветительных приборов, камер и аксессуаров на окна, зеркала, стёкла автомобилей, лодки и любые другие гладкие и непористые поверхности. Присоска оснащена стержнем 5/8” baby pin, болтом с резьбой 3/8” или резьбовым гнездом 3/8”. Благодаря превосходному резиновому материалу с силиконом, эту присоску можно использовать при температуре от -12С до +49С. Красная линия-индикатор предусмотрена на большинстве присосок в качестве предупреждения о потери вакуума. Диаметр присоски 6" (15.2 см) Крепление - штифт 5/8" (16 мм), несъемный. Протектор для резиновой присоски в комплекте. Вес 0,47 кг Допустимая нагрузка 20 кг
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