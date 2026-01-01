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Kupo KS-195 Extension arm w/universal adapter spigot кронштейн

Kupo KS-195 Extension arm w/universal adapter spigot кронштейн

Kupo
Артикул: DAN-4582

Кронштейн KUPO KS-195 Extension arm w/universal adapter spigot.

Удлинительный кронштейн изготовленый из литого алюминия, длиной 15 см. Кронштейн оснащен втулкой 5/8" (16 мм) baby receiver. С помощью шестигранного штифта крепится в зажимы Super Convi Clamp и Super Viser. В комплекте поставки универсальный адаптер KS017. 
Вес - 200 г.

Описание

Kupo KS-195 Extension arm w/universal adapter spigot кронштейн

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