Kupo KS-195 Extension arm w/universal adapter spigot кронштейн

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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Кронштейн KUPO KS-195 Extension arm w/universal adapter spigot.
Удлинительный кронштейн изготовленый из литого алюминия, длиной 15 см. Кронштейн оснащен втулкой 5/8" (16 мм) baby receiver. С помощью шестигранного штифта крепится в зажимы Super Convi Clamp и Super Viser. В комплекте поставки универсальный адаптер KS017.
Вес - 200 г.
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