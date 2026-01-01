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KUPO KS-145 Baby Cheater Wall Plate крепёжная панель
KUPO KS-145 Baby Cheater Wall Plate крепёжная панель

KUPO KS-145 Baby Cheater Wall Plate крепёжная панель

Kupo
Артикул: OLE-3551

Крепёжная пластина оснащена 8-ю крепёжными отверстиями под гвозди или винты для монтажа на стене, потолке или на подставках «apple box» - там, где непросто установить стойку для осветительного оборудования или кронштейн-журавль. Посреди платины под углом приварен стандартный студийный палец 5/8" длиной 7,6 см

Описание

Характеристики:

  • Материал: сталь
  • Размер пластины: 9 х 15 см
  • Стандартный студийный палец 16 мм, длиной 7,6 см, наклонный
  • Вес: 470 г

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