Артикул: OLE-1537

KUPO KS-104 Versatile Swivel Adapter w KS-CB01 держатель с площадкой

Универсальный шарнирный держатель оснащен двумя студийными пальцами 5/8” (16мм): один с внутренней резьбой 3/8”, а другой - 1/4”. Позволяет устанавливать оборудование под нестандартными углами на стойках или присосках. Оба шарнирных штифта совместимы с креплениями baby socket, имеющимися на зажимах convi clamp и super viser.

Площадка для камеры (KS-CB01) в комплекте.





