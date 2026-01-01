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KUPO KS-104 Versatile Swivel Adapter w KS-CB01 держатель с площадкой

KUPO KS-104 Versatile Swivel Adapter w KS-CB01 держатель с площадкой

Kupo
Артикул: OLE-1537

 KUPO KS-104 Versatile Swivel Adapter w KS-CB01 держатель с площадкой 

Универсальный шарнирный держатель оснащен двумя студийными пальцами 5/8” (16мм): один с внутренней резьбой 3/8”, а другой - 1/4”. Позволяет устанавливать оборудование  под нестандартными углами на стойках или присосках. Оба шарнирных штифта совместимы с креплениями baby socket, имеющимися на зажимах convi clamp и super viser.
Площадка для камеры (KS-CB01) в комплекте.


Описание

Характеристики:

  • Вес 0,52 кг


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