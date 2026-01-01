Характеристики:
- Максимальная нагрузка 1 кг
- Крепление - втулка 5/8"
- Диапазон захвата 5-35 мм
- Зажим - винты
- Материал - алюминий
- Цвет - черный
- Вес - 160 г
Москва
Малая Семеновская 3с6
Kupo KCP335 MIGHTY CLAMP - мини зажим для установки осветительных приборов, флагов, экранов и камер.
Мини зажим можно использовать несколькими способами как в студии, так и на выездных съемках. Он изготовлен из литого алюминия и имеет максимальную допустимую нагрузка 1 кг.
Зажим может быть устанавлен на планки или трубу диаметром до 35 мм. Он оснащен гнездом Вaby socket 5/8'', которое крепится к шарнирному кронштейну.
Характеристики:
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