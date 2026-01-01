Артикул: NVF-9485

Kupo KCP335 MIGHTY CLAMP - мини зажим для установки осветительных приборов, флагов, экранов и камер.

Мини зажим можно использовать несколькими способами как в студии, так и на выездных съемках. Он изготовлен из литого алюминия и имеет максимальную допустимую нагрузка 1 кг.

Зажим может быть устанавлен на планки или трубу диаметром до 35 мм. Он оснащен гнездом Вaby socket 5/8'', которое крепится к шарнирному кронштейну.