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Kupo KCP-901 Burger Coupler зажим-хомут резьба М10 на трубу 48-51 до 75 кг

Kupo KCP-901 Burger Coupler зажим-хомут резьба М10 на трубу 48-51 до 75 кг

Kupo
Артикул: OLE-1477

Kupo KCP-901 Burger Coupler зажим-хомут резьба М10 на трубу 48-51 до 75 кг

Профессиональный зажим-хомут сделан из высокопрочного алюминиевого экструдированного профиля 6061. Легкий и компактный, прочный и долговечный, безопасный в использовании. Хомут предназначен для установки на подвесные системы из труб стандартных диаметров. Широкая Т-образная ручка помогает затягивать хомут с большим усилием, позволяющим выдерживать заявленные в характеристиках нагрузки.

Описание

Характеристики:

  • Диаметр захвата 48-51 мм, ширина хомута 30 мм
  • Потайное отверстие с болтом М10 длиной 30 мм и гайкой-барашком.
  • Допустимая нагрузка 75 кг
  • Сертификат безопасности TÜV SÜD
  • Вес 0,20 кг

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