Характеристики:
- Диаметр захвата 48-51 мм, ширина хомута 30 мм
- Потайное отверстие с болтом М10 длиной 30 мм и гайкой-барашком.
- Допустимая нагрузка 75 кг
- Сертификат безопасности TÜV SÜD
- Вес 0,20 кг
Москва
Малая Семеновская 3с6
Kupo KCP-901 Burger Coupler зажим-хомут резьба М10 на трубу 48-51 до 75 кг
Профессиональный зажим-хомут сделан из высокопрочного алюминиевого экструдированного профиля 6061. Легкий и компактный, прочный и долговечный, безопасный в использовании. Хомут предназначен для установки на подвесные системы из труб стандартных диаметров. Широкая Т-образная ручка помогает затягивать хомут с большим усилием, позволяющим выдерживать заявленные в характеристиках нагрузки.
Характеристики:
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