Артикул: OLE-1477

Kupo KCP-901 Burger Coupler зажим-хомут резьба М10 на трубу 48-51 до 75 кг

Профессиональный зажим-хомут сделан из высокопрочного алюминиевого экструдированного профиля 6061. Легкий и компактный, прочный и долговечный, безопасный в использовании. Хомут предназначен для установки на подвесные системы из труб стандартных диаметров. Широкая Т-образная ручка помогает затягивать хомут с большим усилием, позволяющим выдерживать заявленные в характеристиках нагрузки.



