Kupo KCP-844B T.V. Coupler держатель

Особенности:
Предохранительный тросик в комплекте.
Диаметр захвата хомута 48-51 мм.
Допустимая нагрузка 300 кг (на креплении 28 мм) / 40 кг (на креплении 16 мм).
Москва
Малая Семеновская 3с6
Держатель Kupo KCP-844B T.V. Coupler разработан для установки осветительного оборудования, оснащённого 16мм приёмным креплением или 28мм втулкой. Держатель оснащён “предохранительным штифтом”, который пользователь может вставить в предусмотренное отверстие 28мм втулки до того, как полностью затянуть крепление, что позволяет предотвратить неожиданное падение держателя.
Особенности:
Предохранительный тросик в комплекте.
Диаметр захвата хомута 48-51 мм.
Допустимая нагрузка 300 кг (на креплении 28 мм) / 40 кг (на креплении 16 мм).
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