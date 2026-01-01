Kupo KCP-844B T.V. Coupler держатель

Артикул: DAN-8953

Держатель Kupo KCP-844B T.V. Coupler разработан для установки осветительного оборудования, оснащённого 16мм приёмным креплением или 28мм втулкой. Держатель оснащён “предохранительным штифтом”, который пользователь может вставить в предусмотренное отверстие 28мм втулки до того, как полностью затянуть крепление, что позволяет предотвратить неожиданное падение держателя.



