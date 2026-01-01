Kupo KCP-842B Coupler 16 mm socket black зажим-хомут палец 16 мм на трубу 48-51 до 50 кг

Артикул: OLE-1473

Kupo KCP-842B Slim Type Half Coupler 16 mm socket black зажим-хомут палец 16 мм на трубу 48-51 до 50 кг

Профессиональный зажим-хомут сделан из высокопрочного алюминиевого экструдированного профиля 6061, окрашен в черный цвет. Легкий и компактный, прочный и долговечный, безопасный в использовании. Хомут предназначен для установки на подвесные системы из труб стандартных диаметров. Адаптер оснащен креплением для стандартного студийного пальца 5/8"(16 мм).





