Kupo KCP-842B Coupler 16 mm socket black зажим-хомут палец 16 мм на трубу 48-51 до 50 кг

Характеристики:
- Хомут узкий
- Диаметр захвата 48-51 мм, ширина хомута 30 мм
- Крепление - адаптер с разъемом 16 мм
- Допустимая нагрузка 50 кг
- Вес 0,46 кг
Москва
Малая Семеновская 3с6
Kupo KCP-842B Slim Type Half Coupler 16 mm socket black зажим-хомут палец 16 мм на трубу 48-51 до 50 кг
Профессиональный зажим-хомут сделан из высокопрочного алюминиевого экструдированного профиля 6061, окрашен в черный цвет. Легкий и компактный, прочный и долговечный, безопасный в использовании. Хомут предназначен для установки на подвесные системы из труб стандартных диаметров. Адаптер оснащен креплением для стандартного студийного пальца 5/8"(16 мм).
Характеристики:
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Manfrotto 196B-3 кронштейн шарнирный 3 секции / 85 см / 1 кг. Трёхсекционный шарнирный держатель Manfrotto 196B-3 способен выдержать до 1 кг веса при полном разгибании. Комплектуется съёмным держателем для камеры 143BKT. Максимальная длина кронштейна составляет 85 см.