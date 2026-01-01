Kupo KCP-150B держатель-зажим

Описание

Зажим с зубчатым захватом типа C Clamp для трубок диаметром от 28 мм до 78 мм. Изготовлен из прочного литого алюминия. Имеет сертификат TUV, подтверждающий безопасность работы. Универсальная крепежная головка (втулка 9/8' и цапфа 5/8") оснащена страховочным тросом и поворотным устройством, позволяющим легко и удобно регулировать положение осветительного прибора.

Захват Ø28-78 мм

Вес 1,6 кг

Допустимая нагрузка: 15 кг (цапфа) / 80 кг (втулка)