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Kupo KCP-150B держатель-зажим

Kupo KCP-150B держатель-зажим

Kupo
Артикул: DAN-8944

Держатель-зажим Kupo KCP-150B с зубчатым захватом типа C Clamp для трубок диаметром от 28 мм до 78 мм изготовлен из алюминия, имеет сертификат TUV, подтверждающий безопасность работы.

Описание

Зажим с зубчатым захватом типа C Clamp для трубок диаметром от 28 мм до 78 мм. Изготовлен из прочного литого алюминия. Имеет сертификат TUV, подтверждающий безопасность работы. Универсальная крепежная головка (втулка 9/8' и цапфа 5/8") оснащена страховочным тросом и поворотным устройством, позволяющим легко и удобно регулировать положение осветительного прибора.
Захват Ø28-78 мм
Вес 1,6 кг
Допустимая нагрузка: 15 кг (цапфа) / 80 кг (втулка)

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