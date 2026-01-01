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KUPO KCP-100B T.V. Clamp держатель-зажим 28 мм 250 кг
KUPO KCP-100B T.V. Clamp держатель-зажим 28 мм 250 кг
KUPO KCP-100B T.V. Clamp держатель-зажим 28 мм 250 кг

KUPO KCP-100B T.V. Clamp держатель-зажим 28 мм 250 кг

Kupo
Артикул: MTG-2748

KUPO KCP-100B T.V. Clamp держатель-зажим. Литой зажим типа «C clamp», оснащённый рычажным воротком для улучшенного захвата. На конце зажима имеется приёмное крепёжное отверстие 28мм (1-1/8”) junior receiver. Предусмотрено уплотнительное кольцо на втулке для входящего в комплект предохранительного сцепного стержня, проходящего через крепёжную втулку. В корпусе зажима имеется специальное отверстие для присоединение предохранительного тросика. Идеально подходит для подвешивания любых осветительных приборов в ТВ-студиях и театрах.

Описание

Зажим KUPO KCP-100B T.V. Clamp

KUPO KCP-100B — это профессиональный литой зажим типа "C-clamp", предназначенный для надежного крепления осветительного и другого студийного оборудования в телевизионных студиях, театрах и на крупных съемочных площадках. Он обеспечивает исключительную надежность и высокую грузоподъемность. Крепление на стойки с адаптером джуниор 28 мм.

Основные характеристики

  • Тип: Зажим-струбцина (C-clamp).
  • Диаметр захвата: 22–54 мм (трубы, перекладины).
  • Крепление для оборудования: Приемное отверстие Junior receiver (1-1/8" / 28 мм).
  • Максимальная нагрузка: 250 кг.
  • Вес: 1,61 кг.
  • Особенности: Рычажный вороток для усиления захвата, уплотнительное кольцо на втулке, отверстие для предохранительного троса.

Конструкция и особенности

Зажим оснащен рычажным воротком, который обеспечивает улучшенный и надежный захват трубы или перекладины. Приемное гнездо Junior receiver (28 мм) позволяет устанавливать тяжелое профессиональное оборудование. В комплекте предусмотрен предохранительный сцепной стержень, проходящий через крепежную втулку, что добавляет дополнительный уровень безопасности. Наличие специального отверстия в корпусе зажима позволяет присоединить предохранительный тросик для страховки оборудования.

Для чего используется

Этот зажим разработан для задач, где требуется высокая надежность и грузоподъемность:

  • ТВ-студии и театры: Для подвешивания мощных осветительных приборов, софитов и другого профессионального оборудования.
  • Крупные съемочные площадки: Для крепления тяжелых световых приборов, флагов и конструкций.
  • Установка на трубы и перекладины: Надежная фиксация на конструкциях диаметром от 22 до 54 мм.

Комплектация

  • Зажим KUPO KCP-100B — 1 шт.

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