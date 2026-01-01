KUPO KCP-100B T.V. Clamp держатель-зажим 28 мм 250 кг

Описание

Зажим KUPO KCP-100B T.V. Clamp

KUPO KCP-100B — это профессиональный литой зажим типа "C-clamp", предназначенный для надежного крепления осветительного и другого студийного оборудования в телевизионных студиях, театрах и на крупных съемочных площадках. Он обеспечивает исключительную надежность и высокую грузоподъемность. Крепление на стойки с адаптером джуниор 28 мм.

Основные характеристики

Тип: Зажим-струбцина (C-clamp).

Зажим-струбцина (C-clamp). Диаметр захвата: 22–54 мм (трубы, перекладины).

22–54 мм (трубы, перекладины). Крепление для оборудования: Приемное отверстие Junior receiver (1-1/8" / 28 мм).

Приемное отверстие Junior receiver (1-1/8" / 28 мм). Максимальная нагрузка: 250 кг.

250 кг. Вес: 1,61 кг.

1,61 кг. Особенности: Рычажный вороток для усиления захвата, уплотнительное кольцо на втулке, отверстие для предохранительного троса.

Конструкция и особенности

Зажим оснащен рычажным воротком, который обеспечивает улучшенный и надежный захват трубы или перекладины. Приемное гнездо Junior receiver (28 мм) позволяет устанавливать тяжелое профессиональное оборудование. В комплекте предусмотрен предохранительный сцепной стержень, проходящий через крепежную втулку, что добавляет дополнительный уровень безопасности. Наличие специального отверстия в корпусе зажима позволяет присоединить предохранительный тросик для страховки оборудования.

Для чего используется

Этот зажим разработан для задач, где требуется высокая надежность и грузоподъемность: