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Dedolight CLAMP-M мини-зажим с внутренней резьбой 1/4" и 3/8"
Dedolight CLAMP-M мини-зажим с внутренней резьбой 1/4" и 3/8"
Dedolight CLAMP-M мини-зажим с внутренней резьбой 1/4" и 3/8"

Dedolight CLAMP-M мини-зажим с внутренней резьбой 1/4" и 3/8"

Dedolight
Артикул: OLE-3276

Мини-зажим CLAMP-M используется для крепления аксессуаров и дополнительного оборудования на трубах диаметром от 13 до 50 мм. Оснащен внутренней резьбой 1/4"-20 и 3/8"-16. Зажим подходит для использования с гибкими кронштейнами холодного башмака для крепления отражателей Lightstream LITE. 

Описание

Характеристики:

  • Минимальный диаметр трубы для крепления - 13 мм
  • Максимальный диаметр трубы для крепления - 50 мм
  • Вес 127 г

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