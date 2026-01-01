Dedolight CLAMP-M мини-зажим с внутренней резьбой 1/4" и 3/8"

Артикул: OLE-3276

Мини-зажим CLAMP-M используется для крепления аксессуаров и дополнительного оборудования на трубах диаметром от 13 до 50 мм. Оснащен внутренней резьбой 1/4"-20 и 3/8"-16. Зажим подходит для использования с гибкими кронштейнами холодного башмака для крепления отражателей Lightstream LITE.