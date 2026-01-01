Cullmann FLEXX Studio Set комплект универсальных держателей

Артикул: OLE-0634

Cullmann FLEXX Studio Set – комплект аксессуаров прекрасно подойдет для предметной и макросъемки. В него входят: шаровая головка, присоска, универсальный зажим, 3 гибких держателя, струбцина, чехол. Данный набор дает широкий спектр вариантов крепления камеры и вспышки как в студии, так и на выезде.