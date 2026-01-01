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Cullmann FLEXX Adapter Set комплект универсальных держателей

Cullmann FLEXX Adapter Set комплект универсальных держателей

Cullmann
Артикул: OLE-1394

Cullmann FLEXX Adapter Set – набор для любителей фото- и видеосъемки. С его помощью можно закрепить различные аксессуары при работе в студии и на выезде. Комплект состоит из фиксирующего зажима-струбцины CX2128, адаптера горячий башмак CX662 с переходником CX697, адаптера CX667, двух армированных гибких держателя длиной 330 и 160 мм. Все комплектующие имеют винтовое или резьбовое соединение 1/4 дюйма и изготовлены из высококлассного алюминиевого сплава.

Описание

Cullmann FLEXX Adapter Set комплект универсальных держателей

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