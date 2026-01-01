Cullmann FLEXX Adapter Set комплект универсальных держателей

Fujimi FJ 706GB-180/210 – тканевый фон хромакей двусторонний, сине-зеленого цвета.
Предназначен для фото- и видеосъемки, когда в последствии требуется замена фона в графическом редакторе. Размер, см – 180х210. В комплекте чехол для переноски.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Cullmann FLEXX Adapter Set – набор для любителей фото- и видеосъемки. С его помощью можно закрепить различные аксессуары при работе в студии и на выезде. Комплект состоит из фиксирующего зажима-струбцины CX2128, адаптера горячий башмак CX662 с переходником CX697, адаптера CX667, двух армированных гибких держателя длиной 330 и 160 мм. Все комплектующие имеют винтовое или резьбовое соединение 1/4 дюйма и изготовлены из высококлассного алюминиевого сплава.
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Fujimi FJ 706GB-180/210 – тканевый фон хромакей двусторонний, сине-зеленого цвета.
Предназначен для фото- и видеосъемки, когда в последствии требуется замена фона в графическом редакторе. Размер, см – 180х210. В комплекте чехол для переноски.
Fotokvant FLH-31 – адаптер-переходник для установки оборудования на штатив. Имеет с одной стороны резьбу 1/4 дюйма (папа) с другой 1/4 дюйма (мама). Переходник изготовлен из алюминия. Диаметр базы, мм – 23. Общая высота, мм – 20,5.
Fotokvant BG-1821 Blue Green – тканевый фон хромакей двусторонний синего/зеленого цветов.
Предназначен для фото- и видеосъемки, когда в последствии требуется замена фона в графическом редакторе. Фон на жестком и упругом складном каркасе может быть готов к работе за считанные секунды. Предупреждает образование складок и бликов, влияющих на цветовой тон. Диаметр в сложенном состоянии 74 см.