Cullmann FLEXX Adapter Set комплект универсальных держателей

Артикул: OLE-1394

Cullmann FLEXX Adapter Set – набор для любителей фото- и видеосъемки. С его помощью можно закрепить различные аксессуары при работе в студии и на выезде. Комплект состоит из фиксирующего зажима-струбцины CX2128, адаптера горячий башмак CX662 с переходником CX697, адаптера CX667, двух армированных гибких держателя длиной 330 и 160 мм. Все комплектующие имеют винтовое или резьбовое соединение 1/4 дюйма и изготовлены из высококлассного алюминиевого сплава.