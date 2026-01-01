Kupo CTSBS Compact C Stand Base компактное основание си-стенда

Характеристики:
- Максимальная нагрузка 30 кг
- Максимальная высота 35 см
- Диаметр основания -75 см
- Диаметр ножек 25 мм
- Крепление - втулка 9/8"
- Материал - сталь
- Цвет - серебристый
- Вес 3,5 кг
Москва
Малая Семеновская 3с6
Kupo CTSBS Compact C Stand Base - компактное основание C-stand.
Основание сделано из хромированной стали и может быть использовано в качестве очень низкой стойки для осветительных приборов. База компактного размера имеет меньший вес, удобна при транспортировке и занимает меньше места при хранении.
Диаметр - 75 см.
Характеристики:
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