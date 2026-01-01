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Kupo CTSBS Compact C Stand Base компактное основание си-стенда

Kupo CTSBS Compact C Stand Base компактное основание си-стенда

Kupo
Артикул: NVF-9447

Kupo CTSBS Compact C Stand Base - компактное основание C-stand.

Основание сделано из хромированной стали и может быть использовано в качестве очень низкой стойки для осветительных приборов. База компактного размера имеет меньший вес, удобна при транспортировке и занимает меньше места при хранении.

Диаметр - 75 см.

Описание

Характеристики:

  • Максимальная нагрузка 30 кг
  • Максимальная высота 35 см
  • Диаметр основания -75 см
  • Диаметр ножек 25 мм
  • Крепление - втулка 9/8"
  • Материал - сталь
  • Цвет - серебристый
  • Вес 3,5 кг

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