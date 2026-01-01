Kupo CTSBS Compact C Stand Base компактное основание си-стенда

Артикул: NVF-9447

Kupo CTSBS Compact C Stand Base - компактное основание C-stand.

Основание сделано из хромированной стали и может быть использовано в качестве очень низкой стойки для осветительных приборов. База компактного размера имеет меньший вес, удобна при транспортировке и занимает меньше места при хранении.

Диаметр - 75 см.