Артикул: DAN-8940

Kupo CT-SBSB база стойки с системой "черепаха" диаметр основания 75 см - стальная база с чёрным покрытием для стоек типа C-Stand. Может использовать как с телескопическими колоннами, так и в качестве напольного низкого основания для студийных приборов.



