Технические характеристики:
- Высота: 35 см
- Вес: 3,3 кг
- Диаметр основания: 75 см
- Допустимая нагрузка: 30 кг
- Тип крепления: U (втулка 9/8") 28мм
Москва
Малая Семеновская 3с6
Kupo CT-SBSB база стойки с системой "черепаха" диаметр основания 75 см - стальная база с чёрным покрытием для стоек типа C-Stand. Может использовать как с телескопическими колоннами, так и в качестве напольного низкого основания для студийных приборов.
Технические характеристики:
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