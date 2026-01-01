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Kupo CT-SBSB база стойки с системой "черепаха" диаметр основания 75 см

Kupo CT-SBSB база стойки с системой "черепаха" диаметр основания 75 см

Kupo
Артикул: DAN-8940

Kupo CT-SBSB база стойки с системой "черепаха" диаметр основания 75 см - стальная база с чёрным покрытием для стоек типа C-Stand. Может использовать как с телескопическими колоннами, так и в качестве напольного низкого основания для студийных приборов.

Описание

Технические характеристики:

  • Высота: 35 см
  • Вес: 3,3 кг
  • Диаметр основания: 75 см
  • Допустимая нагрузка: 30 кг
  • Тип крепления: U (втулка 9/8") 28мм

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