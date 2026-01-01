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Fotokvant CS-3100 стойка C-Stand 3,1 м со скользящей ногой для светового оборудования
Fotokvant CS-3100 стойка C-Stand 3,1 м со скользящей ногой для светового оборудования
Fotokvant CS-3100 стойка C-Stand 3,1 м со скользящей ногой для светового оборудования

Fotokvant CS-3100 стойка C-Stand 3,1 м со скользящей ногой для светового оборудования

Fotokvant
Артикул: DAN-9786

Fotokvant CS-3100 стойка C-Stand 3,1 м со скользящей ногой для светового оборудования.

Стандартная стойка типа C-Stand для тяжелого оборудования. Модель оснащена одной сдвигаемой ножкой, которая позволяет адаптировать положение стойки на неровных поверхностях. Стойка изготовлена из хромированной стали и имеет серебристый цвет. Максимальная высота - 310 см.

Описание

Характеристики:

  • минимальная рабочая высота - 135 см
  • в сложенном состоянии - 54х135 см
  • диаметр ножек - 25 мм
  • диаметр секций - 35,30,25 мм
  • максимальная нагрузка - 6 кг
  • вес - 4 кг

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