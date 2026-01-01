Артикул: DAN-9786

Fotokvant CS-3100 стойка C-Stand 3,1 м со скользящей ногой для светового оборудования.

Стандартная стойка типа C-Stand для тяжелого оборудования. Модель оснащена одной сдвигаемой ножкой, которая позволяет адаптировать положение стойки на неровных поверхностях. Стойка изготовлена из хромированной стали и имеет серебристый цвет. Максимальная высота - 310 см.