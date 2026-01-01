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Falcon Eyes C-Stand LV-1900 стойка для освещения
Falcon Eyes C-Stand LV-1900 стойка для освещения
Falcon Eyes C-Stand LV-1900 стойка для освещения
Falcon Eyes C-Stand LV-1900 стойка для освещения
Falcon Eyes C-Stand LV-1900 стойка для освещения
Falcon Eyes C-Stand LV-1900 стойка для освещения

Falcon Eyes C-Stand LV-1900 стойка для освещения

Falcon Eyes
Артикул: DAN-4161

Стойка Falcon Eyes C-Stand LV-1900 для освещения.

Стальная, трехсекционная стойка для тяжелого фото- и кинооборудования с максимальной нагрузкой до 20 кг. Максимальная высота - 192 см. Крепление - шпигот 5/8". В комплекте перекладина, две поворотные муфты. 

Описание

Усиленная, трехсекционная, стальная стойка. Секции диаметром 35, 30 и 25 мм надежно соединяются между собой металлическими винтовыми зажимами. Между секциями предусмотрены амортизирующие резиновые кольца. Стационарный стальной шпигот 5/8" позволяет установить на него или на закрепленную на нем поворотную муфту с перекладиной оборудование массой до 20 кг.

Основание с поворотными ногами (диаметр ножки 25 мм) обеспечивает надежное крепление съемной телескопической колонны. Замок на основании фиксирует ноги под углом 120 градусов. Благодаря пластиковым насадкам они не царапают пол. В сложенном виде конструкция занимает мало места, так как ноги размещаются в одной плоскости.

Перекладина длиной 55,5 см и 2 поворотные муфты с отверстиями для перекладины, флага или фотозонта расширяют возможности использования стойки. 

Вспененное покрытие в центре колонны делает работу со стойкой более комфортной. Благодаря хромированию конструкция защищена от механического повреждения и коррозии.

Характеристики:

  • высота максимальная - 192 см
  • высота минимальная - 114 см
  • максимальная нагрузка - 20 кг
  • количество секций - 3
  • диаметр секций - 35, 30, 25 мм
  • длина в сложенном виде - 91,5 см
  • размах треноги - 75 см
  • крепежный адаптер - шпигот 5/8”
  • зажимы-фиксаторы - стальные, винтовые
  • масса - 7,3 кг

Комплектация

  • Основание (ноги).
  • Колонна.
  • Перекладина.
  • Муфта поворотная - 2 шт.
  • Руководство по эксплуатации.

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