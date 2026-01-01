Falcon Eyes C-Stand LV-1900 стойка для освещения

Описание

Усиленная, трехсекционная, стальная стойка. Секции диаметром 35, 30 и 25 мм надежно соединяются между собой металлическими винтовыми зажимами. Между секциями предусмотрены амортизирующие резиновые кольца. Стационарный стальной шпигот 5/8" позволяет установить на него или на закрепленную на нем поворотную муфту с перекладиной оборудование массой до 20 кг.

Основание с поворотными ногами (диаметр ножки 25 мм) обеспечивает надежное крепление съемной телескопической колонны. Замок на основании фиксирует ноги под углом 120 градусов. Благодаря пластиковым насадкам они не царапают пол. В сложенном виде конструкция занимает мало места, так как ноги размещаются в одной плоскости.

Перекладина длиной 55,5 см и 2 поворотные муфты с отверстиями для перекладины, флага или фотозонта расширяют возможности использования стойки.

Вспененное покрытие в центре колонны делает работу со стойкой более комфортной. Благодаря хромированию конструкция защищена от механического повреждения и коррозии.

Характеристики: