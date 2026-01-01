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Avenger A2025LCB C-Stand стойка для оборудования

Avenger A2025LCB C-Stand стойка для оборудования

Avenger
Артикул: OLE-0435

Avenger A2025LCB C-Stand – стальной хромированный си-стенд (стойка) черного цвета с регулируемой ножкой для установки студийного оборудования весом до 10 кг.

Максимальная высота – 253 см, минимальная – 110. Длина в сложенном состоянии – 110 см. Вес – 5,8 кг. Диаметр основания – 95 см.

Описание

Технические характеристики:

  • максимальная высота, см – 253
  • минимальная высота, см – 110
  • длина в сложенном виде, см – 110
  • диаметр основания, см – 95
  • вес, кг – 5,8
  • материал – хромированная сталь
  • максимальная нагрузка, кг – 10

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