Avenger A2025LCB C-Stand стойка для оборудования

Технические характеристики:
- максимальная высота, см – 253
- минимальная высота, см – 110
- длина в сложенном виде, см – 110
- диаметр основания, см – 95
- вес, кг – 5,8
- материал – хромированная сталь
- максимальная нагрузка, кг – 10
Москва
Малая Семеновская 3с6
Avenger A2025LCB C-Stand – стальной хромированный си-стенд (стойка) черного цвета с регулируемой ножкой для установки студийного оборудования весом до 10 кг.
Максимальная высота – 253 см, минимальная – 110. Длина в сложенном состоянии – 110 см. Вес – 5,8 кг. Диаметр основания – 95 см.
Технические характеристики:
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Fotokvant CL-P50 – универсальный зажим с пластиковыми накладками на захватах для крепления фона к стойке или перекладине. Предназначен, в первую очередь, для крепления пластиковых фонов к столу или перекладине.
Avenger D200 – алюминиевый зажим серебристого цвета для установки оборудования на стойку (втулочный адаптер 16 мм). Рекомендуется использовать со стойками серии Century. В зажиме используется серия шайб для дополнительного фиксирующего крутящего момента.
Chris James BLACK ALUMINUM WRAP – черная матовая плотная фольга для кинопроизводства (другие названия black wrap, cinefoil, синефоль, блэк рэп).
Служит для устранения паразитных подсветок от солнечного света и осветительных приборов. Поможет убрать блики и нежелательные отражения. Фольга принимает любую необходимую форму. Легко крепится на штатив, на корпус и шторки осветительных приборов. Размер рулона, мм – 600х7500.