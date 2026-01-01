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Kupo KS-2439L крепление

Kupo KS-2439L крепление

Kupo
Артикул: DAN-8033

Крепление для разнообразных аксессуаров при киносъемки. Оснащено крепежными отверстиями 3/8" и 1/4" (на стороне 10 см) и 3/8" (на стороне 6 см), соответствующими промышленному стандарту, находящимися на расстоянии 1" друг от друга. Размеры: 6 х 5 см + 10 х 5 см, толщина 0,6 см Вес: 50 г

Описание

Kupo KS-2439L крепление

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