Kupo KS-2439L крепление

Ваш город:
Москва
Малая Семеновская 3с6
Время работы:
Пн-Пт : 10:30 - 21:00
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Крепление для разнообразных аксессуаров при киносъемки. Оснащено крепежными отверстиями 3/8" и 1/4" (на стороне 10 см) и 3/8" (на стороне 6 см), соответствующими промышленному стандарту, находящимися на расстоянии 1" друг от друга. Размеры: 6 х 5 см + 10 х 5 см, толщина 0,6 см Вес: 50 г
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter