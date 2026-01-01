Ваш город:
Москва
Малая Семеновская 3с6
Время работы:
Пн-Пт : 10:30 - 21:00
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
KUPO KS-196 Slotted Countersunk Head 3/8"-16 Screw 18 shaft винт. Винт из нержавеющей стали с резьбой 3/8”-20. Материал: нержавеющая сталь. Вес: 10 г. Головка: плоская с прямым шлицем, диаметр 12,5 мм. Резьба: 3/8"-16M, 10 мм. Общая длина: 18 мм.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter