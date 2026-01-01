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KUPO KS-196 Slotted Countersunk Head 3/8"-16 Screw 18 shaft винт

KUPO KS-196 Slotted Countersunk Head 3/8"-16 Screw 18 shaft винт

Kupo
Артикул: MTG-3283

KUPO KS-196 Slotted Countersunk Head 3/8"-16 Screw 18 shaft винт. Винт из нержавеющей стали с резьбой 3/8”-20. Материал: нержавеющая сталь. Вес: 10 г. Головка: плоская с прямым шлицем, диаметр 12,5 мм. Резьба: 3/8"-16M, 10 мм. Общая длина: 18 мм. 

Описание

KUPO KS-196 Slotted Countersunk Head 3/8"-16 Screw 18 shaft винт

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