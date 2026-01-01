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KUPO KS-185 Camera Wrist Strap W/ 1/4"-20 Screw винт c D-образным кольцом и ремешком
KUPO KS-185 Camera Wrist Strap W/ 1/4"-20 Screw винт c D-образным кольцом и ремешком

KUPO KS-185 Camera Wrist Strap W/ 1/4"-20 Screw винт c D-образным кольцом и ремешком

Kupo
Артикул: MTG-3279

KUPO KS-185 Camera Wrist Strap W/ 1/4"-20 Screw винт c D-образным кольцом и ремешком. Винт из нержавеющей стали с резьбой 1/4”-20 мм D-образным кольцом и ремешком. Разработан для фотоаппаратов, ценного оборудования, типа экспонометра, диктофона и т.д., оснащенных резьбовым отверстием 1/4"-20. Материал: нержавеющая сталь. Вес: 20 г. Головка: цилиндрическая с D-образным кольцом. Резьба: 1/4"-20M. 

Описание

KUPO KS-185 Camera Wrist Strap W/ 1/4"-20 Screw винт c D-образным кольцом и ремешком

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