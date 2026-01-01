images
images
-10 %
KUPO KS-184 Stainless steel flat head D shaft D ring 1/4" screws 21 mm винт c D-образным кольцом
KUPO KS-184 Stainless steel flat head D shaft D ring 1/4" screws 21 mm винт c D-образным кольцом

KUPO KS-184 Stainless steel flat head D shaft D ring 1/4" screws 21 mm винт c D-образным кольцом

Kupo
Артикул: MTG-3278

KUPO KS-184 Stainless steel flat head D shaft D ring 1/4" screws 21 mm винт c D-образным кольцом. Винт из нержавеющей стали с резьбой 1/4”-20 мм  стержнем длиной 21 мм и D-образным кольцом. Материал: нержавеющая сталь. Вес: 10 г. Головка: цилиндрическая с прямым шлицем и D-образным кольцом. Резьба: 1/4"-20M. Длина: 21 мм. 

Описание

KUPO KS-184 Stainless steel flat head D shaft D ring 1/4" screws 21 mm винт c D-образным кольцом

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Свадебная фотосъемка с естественным светом. Советы, хитрости и позирование. Ч2
Свадебная фотосъемка с естественным светом. Советы, хитрости и позирование. Ч2
Phottix (81431) Nuada R3 VLED. Видеообзор cветодиодной панели круглой формы
Phottix (81431) Nuada R3 VLED. Видеообзор cветодиодной панели круглой формы
Оптические рефлекторы Fotokvant RO-. Предназначение. Правила сборки
Оптические рефлекторы Fotokvant RO-. Предназначение. Правила сборки
Советы по съемке зимой
Советы по съемке зимой
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.