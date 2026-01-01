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Малая Семеновская 3с6
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Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
KUPO KS-184 Stainless steel flat head D shaft D ring 1/4" screws 21 mm винт c D-образным кольцом. Винт из нержавеющей стали с резьбой 1/4”-20 мм стержнем длиной 21 мм и D-образным кольцом. Материал: нержавеющая сталь. Вес: 10 г. Головка: цилиндрическая с прямым шлицем и D-образным кольцом. Резьба: 1/4"-20M. Длина: 21 мм.
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