Комплект Fotokvant FLH-KIT-05 винт 3/8 дюйма и гайка 3/8 дюйма - 3 шт.
Комплект крепежа (3 винта + 3 гайки), со стандартной резьбой 3/8 дюйма. Крепеж изготовлен из нержавеющей стали. Длина резьбовой части винта - 25 мм. Общая длина винта - 35 мм.
Москва
Малая Семеновская 3с6
KUPO KS-178 3/8"-16 Stainless hex flat head screw set of 5 комплект винтов. Винт установочный с шестигранной головкой с резьбой 3/8”-16. Материал: нержавеющая сталь. Вес: 60 г. Головка: плоская с шестигранным шлицем. Резьба: 3/8"-16M. Общая длина: 19 мм. Комплект из 5 шт.
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Комплект Fotokvant FLH-KIT-05 винт 3/8 дюйма и гайка 3/8 дюйма - 3 шт.
Комплект крепежа (3 винта + 3 гайки), со стандартной резьбой 3/8 дюйма. Крепеж изготовлен из нержавеющей стали. Длина резьбовой части винта - 25 мм. Общая длина винта - 35 мм.