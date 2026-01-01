images
KUPO KS-178 3/8"-16 Stainless hex flat head screw set of 5 комплект винтов

KUPO KS-178 3/8"-16 Stainless hex flat head screw set of 5 комплект винтов

Kupo
Артикул: MTG-3276

KUPO KS-178 3/8"-16 Stainless hex flat head screw set of 5 комплект винтов. Винт установочный с шестигранной головкой с резьбой 3/8”-16. Материал: нержавеющая сталь. Вес: 60 г. Головка: плоская с шестигранным шлицем. Резьба: 3/8"-16M. Общая длина: 19 мм. Комплект из 5 шт. 

Описание

KUPO KS-178 3/8"-16 Stainless hex flat head screw set of 5 комплект винтов

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Fotokvant FLH-KIT-05 комплект винт 3/8 дюйма и гайка 3/8 дюйма 3 шт
Fotokvant FLH-KIT-05 комплект винт 3/8 дюйма и гайка 3/8 дюйма 3 шт
Fotokvant FLH-KIT-05 комплект винт 3/8 дюйма и гайка 3/8 дюйма 3 шт
Арт. DAN-7802
Fotokvant FLH-KIT-05 комплект винт 3/8 дюйма и гайка 3/8 дюйма 3 шт
Наличие
более 10 шт

Комплект Fotokvant FLH-KIT-05 винт 3/8 дюйма и гайка 3/8 дюйма - 3 шт.

Комплект крепежа (3 винта + 3 гайки), со стандартной резьбой 3/8 дюйма. Крепеж изготовлен из нержавеющей стали. Длина резьбовой части винта - 25 мм. Общая длина винта - 35 мм.

450 ₽
В корзину

Видео

Фил Пенман — один из наиболее влиятельных уличных фотографов
Фил Пенман — один из наиболее влиятельных уличных фотографов
Как стать свадебным фотографом со своим стилем
Как стать свадебным фотографом со своим стилем
Видеоурок «Групповая фотография. Советы от профессионального фотографа. Часть вторая»
Видеоурок «Групповая фотография. Советы от профессионального фотографа. Часть вторая»
Элен Левит – самый прославленный, но неизвестный фотограф своего времени
Элен Левит – самый прославленный, но неизвестный фотограф своего времени
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.