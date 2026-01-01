KUPO KS-166 Pipe Spinning Gag For 5/8"(16mm) Pipe адаптер

Артикул: OLE-3554

Конструкция состоит из 6 втулок диаметром 5/8" (16 мм), каждая из которых оснащена фиксирующей рукояткой для удобства использования. Основание с внешним диаметром 28 мм и внутренним отверстием диаметром 16 мм позволяет устанавливать адаптер на различные типы стоек. Сверху адаптер оборудован резьбой 3/8"-16, что облегчает процесс установки фиксирующей пластины. Поворотная подшипниковая система обеспечивает свободное вращение на 360 градусов