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KUPO KS-166 Pipe Spinning Gag For 5/8"(16mm) Pipe адаптер
KUPO KS-166 Pipe Spinning Gag For 5/8"(16mm) Pipe адаптер
KUPO KS-166 Pipe Spinning Gag For 5/8"(16mm) Pipe адаптер

KUPO KS-166 Pipe Spinning Gag For 5/8"(16mm) Pipe адаптер

Kupo
Артикул: OLE-3554

Конструкция состоит из 6 втулок диаметром 5/8" (16 мм), каждая из которых оснащена фиксирующей рукояткой для удобства использования. Основание с внешним диаметром 28 мм и внутренним отверстием диаметром 16 мм позволяет устанавливать адаптер на различные типы стоек. Сверху адаптер оборудован резьбой 3/8"-16, что облегчает процесс установки фиксирующей пластины. Поворотная подшипниковая система обеспечивает свободное вращение на 360 градусов

Описание

Характеристики:

  • Материал сталь
  • Втулка 16 мм - 6 шт
  • Штифт 28 мм с внутренним отверстием 16 мм.
  • Вес 1,1 кг

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