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KUPO KS-159 Junior Adjustable Offset Arm-Black кронштейн

KUPO KS-159 Junior Adjustable Offset Arm-Black кронштейн

Kupo
Артикул: MTG-35

KUPO KS-159 Junior Adjustable Offset Arm-Black кронштейн. Кронштейн для бокового крепления Junior Oﬀset Arm со штифтом 9/8"(junior pin) и крепёжной приёмной втулкой 9/8" (junior receiver) для боковой установки большого осветительного прибора на стойку.

Описание

Втулка на выносе позволяет устанавливать прибор как в верхнем, так и в нижнем положении. Предохранительный стержень входит в комплект.
Этот кронштейн оснащён механизмом регулировки длины, который вам позволяет увеличивать длину кронштейна от 48 до 71 см для гибкой корректировки расстояния от центра.

Внимание: При боковом креплении осветительных приборов смещается центр тяжести, поэтому необходимо установить противовес (например, мешок с песком) для предотвращения опрокидывания стойки.

Характеристики:

  • Длина 48 - 71 см
  • Нагрузка в сложенном виде 40 кг
  • Нагрузка при полном выдвижении 20 кг
  • Материал сталь

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