Артикул: OLE-1624

KUPO KS-134 GoPro Mount w/Hot Shoe adapter площадка c адаптером "горячий башмак"

Металлическое крепление GoPro c адаптером "горячий башмак" позволяет устанавливать экшн-камеру на фотокамеру или другое оборудование, оснащенное соответствующим разъемом. Сделано из легкого сплава алюминия и отличается прочностью, его удобно брать в дорогу. Совместимо со всеми корпусами GoPro Hero.