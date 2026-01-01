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Москва
Малая Семеновская 3с6
KUPO KS-084 Quick release adapter 1/4"-20 male threaded (body) адаптер
Адаптер дает возможность быстро менять разные верхние крепления для быстрой смены и установки оборудования с помощью нижнего резьбового крепления 1/4"-20.
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