Kupo KS-079 адаптер с 5/8 на 5/8 для Elinchrom

Артикул: DAN-8032

Адаптер с 5/8" на 5/8" разработан для установки оборудования торговой марки ELINCHROM. Устанавливаятся на штифт 5/8" в двух положениях с помощью фиксирующей рукоятки. Оснащен коротким штифтом 5/8" с внутренней резьбой"1/4"-20. Вес 70 г.