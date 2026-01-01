Kupo KS-079 адаптер с 5/8 на 5/8 для Elinchrom

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Малая Семеновская 3с6
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Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Адаптер с 5/8" на 5/8" разработан для установки оборудования торговой марки ELINCHROM. Устанавливаятся на штифт 5/8" в двух положениях с помощью фиксирующей рукоятки. Оснащен коротким штифтом 5/8" с внутренней резьбой"1/4"-20. Вес 70 г.
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