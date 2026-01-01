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Kupo KS-079 адаптер с 5/8 на 5/8 для Elinchrom

Kupo KS-079 адаптер с 5/8 на 5/8 для Elinchrom

Kupo
Артикул: DAN-8032

Адаптер с 5/8" на 5/8" разработан для установки оборудования торговой марки ELINCHROM. Устанавливаятся на штифт 5/8" в двух положениях с помощью фиксирующей рукоятки. Оснащен коротким штифтом 5/8" с внутренней резьбой"1/4"-20. Вес 70 г.

Описание

Kupo KS-079 адаптер с 5/8 на 5/8 для Elinchrom

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