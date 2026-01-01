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KUPO KS-061 1/4"-20 d-ring screws 5-pack винт с полукольцом

KUPO KS-061 1/4"-20 d-ring screws 5-pack винт с полукольцом

Kupo
Артикул: OLE-1531

KUPO KS-061 1/4"-20 d-ring screws 5-pack винт с полукольцом

Винты с полукольцом сделаны из нержавеющей стали. Завинчиваются вручную с помощью прикрепленного к шляпке полукольца или с помощью отвертки. Идеально подходит для быстросъемных площадок или любых устройств, совместимых с крепежной резьбой 1/4"-20. Длина ножки составляет 10 мм (включая резьбу), а общая длина со шляпкой - 14мм. В комплекте  5 шт.

Описание

KUPO KS-061 1/4"-20 d-ring screws 5-pack винт с полукольцом

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