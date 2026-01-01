Артикул: OLE-1522

KUPO KS-034 28 mm Stud M10 bolt штифт круглый

Стальной стандартный студийный палец 28мм TV spigot с резьбой под винт M10 с шайбой идеально подходит для крепления осветительных приборов прямо на стойки или любые зажимы TV clamp с стандартной втулкой 28мм