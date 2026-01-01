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Малая Семеновская 3с6
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Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
KUPO KS-034 28 mm Stud M10 bolt штифт круглый
Стальной стандартный студийный палец 28мм TV spigot с резьбой под винт M10 с шайбой идеально подходит для крепления осветительных приборов прямо на стойки или любые зажимы TV clamp с стандартной втулкой 28мм
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