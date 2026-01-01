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KUPO KS-031 Snap in Right Angle адаптер
KUPO KS-031 Snap in Right Angle адаптер

KUPO KS-031 Snap in Right Angle адаптер

Kupo
Артикул: OLE-1520

KUPO KS-031 Snap in Right Angle адаптер

Прямоугольный кронштейн предназначен для установки в зажим Convi Clamp  и оборудован стандартным студийным пальцем для установки осветительных приборов и аксессуаров.

Описание

Характеристики:

  • Вес 0,41кг

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Наличие
в наличии 4-10 шт

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Студийный палец приварен к втулке 5/8’’ под углом, что облегчает работу с осветительными приборами при установленных шторках. 

2 950 ₽
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