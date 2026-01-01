Характеристики:
- Вес 0,41кг
Москва
Малая Семеновская 3с6
KUPO KS-031 Snap in Right Angle адаптер
Прямоугольный кронштейн предназначен для установки в зажим Convi Clamp и оборудован стандартным студийным пальцем для установки осветительных приборов и аксессуаров.
Характеристики:
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KUPO KS-147 5/8" Receiver to cheater baby pin cheater adapter адаптер угловой
Студийный палец приварен к втулке 5/8’’ под углом, что облегчает работу с осветительными приборами при установленных шторках.