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KUPO KCP-196 Multi 5/8" receiver connector универсальный соединитель

KUPO KCP-196 Multi 5/8" receiver connector универсальный соединитель

Kupo
Артикул: MTG-1895

KUPO KCP-196 Multi 5/8" receiver connector универсальный соединитель. Зажимы U-Grip от KUPO - это система крепления профессионального качества, разработанная в том числе для придания автомобильным креплениям устойчивости и устранения вибрации камеры и освещения. Идеальное решение для точного монтажа. Соединитель с отверстиями 5/8" (16 мм) для соединения штанг и штифтов в различных положениях относительно друг друга. Крепление с помощью винтов 3/8"-16.

Описание

Характеристики:

  • Захват Ø16 мм
  • Вес 0,090 кг
  • Материал алюминий

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