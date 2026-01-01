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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant RFLH-43 металлический адаптер с горячего башмака на 1/4 дюйма. Кронштейн предназначен для крепления светового и другого, например микрофонов на горячий башмак фото, видео камеры и клетки (через переходник). Позволяет быстро осуществить наклон вплоть до 90 градусов. Нагрузка до 500 гр.
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