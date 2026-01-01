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Tilta Basic Kit для BMPCC 4K/6K Tilta Gray клетка
Tilta Basic Kit для BMPCC 4K/6K Tilta Gray клетка
Tilta Basic Kit для BMPCC 4K/6K Tilta Gray клетка

Tilta Basic Kit для BMPCC 4K/6K Tilta Gray клетка

Tilta
Артикул: OLE-2815

В базовый комплект входит полноразмерная клетка для камеры для BMPCC 4K/6K, быстросъемная верхняя ручка, держатель для SSD накопителя Samsung T5, кабель USB-C для накопителя и адаптер HDMI. Клетка совместима с большинством опорных пластин и быстросъемных пластин с резьбой 1/4"-20.  Клетка оснащена отверстиями с резьбой 1/4"-20 и 3/8"-16. и разъемами холодный башмак для крепления дополнительных акссесуаров. Вес комплекта 714 гр.

Описание

Tilta Basic Kit для BMPCC 4K/6K Tilta Gray клетка

Комплектация

  • клетка для BMPCC 4K/6K
  • держатель для Samsung T5
  • быстросъёмная верхняя ручка
  • кабель угловой USB-C (200 мм)
  • переходник угловой HDMI для BMPCC 4K/6K

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