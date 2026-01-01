Tilta Basic Kit для BMPCC 4K/6K Tilta Gray клетка

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Малая Семеновская 3с6
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Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
В базовый комплект входит полноразмерная клетка для камеры для BMPCC 4K/6K, быстросъемная верхняя ручка, держатель для SSD накопителя Samsung T5, кабель USB-C для накопителя и адаптер HDMI. Клетка совместима с большинством опорных пластин и быстросъемных пластин с резьбой 1/4"-20. Клетка оснащена отверстиями с резьбой 1/4"-20 и 3/8"-16. и разъемами холодный башмак для крепления дополнительных акссесуаров. Вес комплекта 714 гр.
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