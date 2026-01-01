Tilta Basic Kit для BMPCC 4K/6K Tilta Gray клетка

Артикул: OLE-2815

В базовый комплект входит полноразмерная клетка для камеры для BMPCC 4K/6K, быстросъемная верхняя ручка, держатель для SSD накопителя Samsung T5, кабель USB-C для накопителя и адаптер HDMI. Клетка совместима с большинством опорных пластин и быстросъемных пластин с резьбой 1/4"-20. Клетка оснащена отверстиями с резьбой 1/4"-20 и 3/8"-16. и разъемами холодный башмак для крепления дополнительных акссесуаров. Вес комплекта 714 гр.