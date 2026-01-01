Tilta – профессиональные аксессуары для кинокамер и систем фоллоу-фокуса

Tilta (Тилта) – это калифорнийский бренд, который стал одним из мировых лидеров в создании модульных аксессуаров для киносъемки. Tilta известна своими кейджами для камер RED, ARRI, Sony, Blackmagic, а также легендарными беспроводными системами фоллоу-фокуса Nucleus, которые сделали профессиональный контроль фокуса доступным для видеографов по всему миру. Инженеры Tilta славятся продуманностью, эргономикой и совместимостью своих продуктов с оборудованием других производителей (DJI, SmallHD, Teradek).

В интернет-магазине photogora.ru представлены ключевые компоненты системы Tilta:

  • Системы управления фокусом – беспроводной фоллоу-фокус Nucleus Nano II с сенсорным дисплеем и функциями управления камерой и стабилизатором, а также отдельные моторы и кабели;
  • Компендиумы (матбоксы) – модель Mirage Pro VND Kit с встроенным переменным ND-фильтром и широким набором адаптеров для объективов разного диаметра (67–134 мм);
  • Системы питания – батарейные площадки Mini PD V-Mount для автономной работы, площадка Power Supply с питанием для стабилизаторов DJI RS2/RS3/RS3 Pro;
  • Крепления и аксессуары – зубчатые кольца фокусировки для объективов (диаметры 81-83 и 88-90 мм), крепление для мотора Nucleus-M на направляющие 15/19 мм, многофункциональный NATO-адаптер.

Ключевые преимущества оборудования Tilta:
Высокая совместимость – крепления подходят к направляющим 15 мм и 19 мм, множество портов и переходников;
Модульность и эргономика – компоненты легко комбинируются и настраиваются под конкретную камеру и задачи;
Надёжность в полевых условиях – прочные материалы (алюминий, сталь, эластичная резина), продуманная фиксация;
Инновации – компактная система Nucleus Nano II объединяет контроль фокуса, камеры и даже стабилизатора в одном устройстве.

Как купить аксессуары Tilta в photogora.ru?
Вы можете заказать любой товар с доставкой по Москве и всей России или забрать его самостоятельно из наших магазинов в Москве, Санкт-Петербурге и Воронеже. Если вы собираете кастомный риг для кинокамеры или вам нужен совет по совместимости компонентов Tilta – наши специалисты помогут подобрать оптимальное решение.

Обратите внимание: полный ассортимент кейджей и аксессуаров Tilta для конкретных моделей камер доступен под заказ. Актуальные сроки поставки уточняйте у наших менеджеров.

Tilta (21636) зубчатое кольцо фокусировки для объектива 81 - 83 мм
Арт. OLE-4209
Tilta (21636) зубчатое кольцо фокусировки для объектива 81 - 83 мм
Наличие
в наличии 1-3 шт

Бесшовное кольцо фокусировки на объектив для работы с системами follow focus 0.8 MOD. Диаметр 81-83 мм. Установка не требует дополнительных инструментов, что облегчает крепление и обеспечивает более равномерное распределение нагрузки без смещения. Кольцо изготовлено из прочной и эластичной резины.

230 ₽
Tilta (21638) зубчатое кольцо фокусировки для объектива 88 - 90 мм
Арт. OLE-4207
Tilta (21638) зубчатое кольцо фокусировки для объектива 88 - 90 мм
Наличие
в наличии 4-10 шт

Бесшовное кольцо фокусировки на объектив для работы с системами follow focus 0.8 MOD. Диаметр 88-90 мм. Установка не требует дополнительных инструментов, что облегчает крепление и обеспечивает более равномерное распределение нагрузки без смещения. Кольцо изготовлено из прочной и эластичной резины.

230 ₽
Tilta Mirage Pro VND Kit компендиум
Арт. MTG-4411
Tilta Mirage Pro VND Kit компендиум
Наличие
в наличии 1-3 шт

Tilta Mirage Pro VND Kit компендиум. Компендиум Mirage Pro оснащен системой крепления на объективы с передним диаметром 95 мм, 110 мм, 114 мм и 134 мм, что делает его идеальным для использования с кинообъективами. Также поддерживаются объективы с резьбой 67 мм, 72 мм, 77 мм и 82 мм благодаря специальным ам. Матбокс легко адаптируется в существующие системы благодаря совместимости с двойными 15 мм направляющими, а опциональный адаптер с откидным механизмом упрощает смену оптики.

85 840 ₽
Tilta крепление для Nucleus-M на направляющие 19мм + адаптер 15мм)
Арт. MTG-4452
Tilta крепление для Nucleus-M на направляющие 19мм + адаптер 15мм)
Наличие
в наличии 1-3 шт

Tilta крепление для Nucleus-M на направляющие 19мм + адаптер 15мм). Крепление для установки мотора Nucleus-M на направляющую диаметром 19мм или 15мм при помощи адаптера в комплекте. Rod 15mm, Rod 19mm. Вес 40 гр.

5 090 ₽
Tilta Advanced Side Focus Handle USB-C для Nucleus Nano II кабель контроля 30см
Арт. MTG-4472
Tilta Advanced Side Focus Handle USB-C для Nucleus Nano II кабель контроля 30см
Наличие
в наличии 1-3 шт

Tilta Advanced Side Focus Handle USB-C для Nucleus Nano II кабель контроля 30см. Кабель для подключения контроля и питания мотора Nucleus Nano II от рукоятки Advanced Focus Handle.

940 ₽
Tilta Advanced Soft Carrying Case для Nucleus Nano II кейс
Арт. MTG-4471
Tilta Advanced Soft Carrying Case для Nucleus Nano II кейс
Наличие
в наличии 1-3 шт

Tilta Advanced Soft Carrying Case для Nucleus Nano II кейс.

3 860 ₽
Tilta Follow focus Nucleus Nano II Wireless Lens Control фоллоу фокус
Арт. MTG-4467
Tilta Follow focus Nucleus Nano II Wireless Lens Control фоллоу фокус
Наличие
в наличии 1-3 шт

Tilta Follow focus Nucleus Nano II Wireless Lens Control фоллоу фокус. Nucleus Nano II - это принципиально новый продукт, объединяющий в одном устройстве управление мотором follow focus, камерой и даже стабилизатором. Он обеспечивает удобное управление ключевыми параметрами, что делает его идеальным для работы с оптикой и не только. Сенсорный дисплей.

32 160 ₽
Tilta Mini PD V-Mount батарейная площадка
Арт. MTG-4473
Tilta Mini PD V-Mount батарейная площадка
Наличие
в наличии 4-10 шт

Tilta Mini PD V-Mount батарейная площадка. Батарейная площадка для обеспечения автономного питания оборудования от сменного аккумулятора mini V-mount. Может быть установлена на направляющие 15мм, а также имеет винтовые отверстия 1/4" и M4. Предусмотрена возможность установки страховочной стяжки.

9 690 ₽
Tilta Multi-Functional NATO Mounting Bracket крепление многофункциональное чёрное
Арт. MTG-4468
Tilta Multi-Functional NATO Mounting Bracket крепление многофункциональное чёрное
Наличие
в наличии 4-10 шт

Tilta Multi-Functional NATO Mounting Bracket крепление многофункциональное чёрное. Удобное решение для добавления к клетке или системе риг различного оснащения. Компактное крепление - адаптер устанавливается на рельс NATO и имеет множество креплений для аксессуаров.

1 520 ₽
Tilta Nucleus Nano II Motor Kit мотор
Арт. MTG-4470
Tilta Nucleus Nano II Motor Kit мотор
Наличие
в наличии 1-3 шт

Tilta Nucleus Nano II Motor Kit мотор. Nucleus Nano II - это принципиально новый продукт, объединяющий в одном устройстве управление мотором follow focus, камерой и даже стабилизатором. Он обеспечивает удобное управление ключевыми параметрами, что делает его идеальным для работы с оптикой и не только.

12 670 ₽
Tilta Power Supply для DJI RS2/RS3/RS3 PRO система питания
Арт. MTG-4465
Tilta Power Supply для DJI RS2/RS3/RS3 PRO система питания
Наличие
в наличии 1-3 шт

Tilta Power Supply для DJI RS2/RS3/RS3 PRO система питания. Площадка со встроенной системой питания для стабилизатора DJI RS2,RS3,RS3 PRO. В комплект входит кабель, который имеет с одной стороны 2-контактный Lemo с другой P-tap. С его помощью можно произвести подзарядку устройства.

10 580 ₽
Tilta PD V Mount Battery Plate система питания
Арт. MTG-4476
Tilta PD V Mount Battery Plate система питания
Наличие
в наличии 1-3 шт

Система питания позволяет обеспечить автономную работу от аккумулятора стандарта V-mount. Добавьте устройство к системе риг для значительного увеличения времени работы. Имеет порты D-Tap и Type-C.

14 700 ₽
