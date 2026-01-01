Tilta – профессиональные аксессуары для кинокамер и систем фоллоу-фокуса

Tilta (Тилта) – это калифорнийский бренд, который стал одним из мировых лидеров в создании модульных аксессуаров для киносъемки. Tilta известна своими кейджами для камер RED, ARRI, Sony, Blackmagic, а также легендарными беспроводными системами фоллоу-фокуса Nucleus, которые сделали профессиональный контроль фокуса доступным для видеографов по всему миру. Инженеры Tilta славятся продуманностью, эргономикой и совместимостью своих продуктов с оборудованием других производителей (DJI, SmallHD, Teradek).

В интернет-магазине photogora.ru представлены ключевые компоненты системы Tilta:

Системы управления фокусом – беспроводной фоллоу-фокус Nucleus Nano II с сенсорным дисплеем и функциями управления камерой и стабилизатором, а также отдельные моторы и кабели;

– беспроводной фоллоу-фокус с сенсорным дисплеем и функциями управления камерой и стабилизатором, а также отдельные моторы и кабели; Компендиумы (матбоксы) – модель Mirage Pro VND Kit с встроенным переменным ND-фильтром и широким набором адаптеров для объективов разного диаметра (67–134 мм);

– модель с встроенным переменным ND-фильтром и широким набором адаптеров для объективов разного диаметра (67–134 мм); Системы питания – батарейные площадки Mini PD V-Mount для автономной работы, площадка Power Supply с питанием для стабилизаторов DJI RS2/RS3/RS3 Pro;

– батарейные площадки Mini PD V-Mount для автономной работы, площадка Power Supply с питанием для стабилизаторов DJI RS2/RS3/RS3 Pro; Крепления и аксессуары – зубчатые кольца фокусировки для объективов (диаметры 81-83 и 88-90 мм), крепление для мотора Nucleus-M на направляющие 15/19 мм, многофункциональный NATO-адаптер.

Ключевые преимущества оборудования Tilta:

✓ Высокая совместимость – крепления подходят к направляющим 15 мм и 19 мм, множество портов и переходников;

✓ Модульность и эргономика – компоненты легко комбинируются и настраиваются под конкретную камеру и задачи;

✓ Надёжность в полевых условиях – прочные материалы (алюминий, сталь, эластичная резина), продуманная фиксация;

✓ Инновации – компактная система Nucleus Nano II объединяет контроль фокуса, камеры и даже стабилизатора в одном устройстве.

Как купить аксессуары Tilta в photogora.ru?

Вы можете заказать любой товар с доставкой по Москве и всей России или забрать его самостоятельно из наших магазинов в Москве, Санкт-Петербурге и Воронеже. Если вы собираете кастомный риг для кинокамеры или вам нужен совет по совместимости компонентов Tilta – наши специалисты помогут подобрать оптимальное решение.

Обратите внимание: полный ассортимент кейджей и аксессуаров Tilta для конкретных моделей камер доступен под заказ. Актуальные сроки поставки уточняйте у наших менеджеров.