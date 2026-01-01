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SmallRig HSS2642 ручка боковая Wood Side Handle с креплением ARRI
SmallRig HSS2642 ручка боковая Wood Side Handle с креплением ARRI
SmallRig HSS2642 ручка боковая Wood Side Handle с креплением ARRI
SmallRig HSS2642 ручка боковая Wood Side Handle с креплением ARRI
SmallRig HSS2642 ручка боковая Wood Side Handle с креплением ARRI
SmallRig HSS2642 ручка боковая Wood Side Handle с креплением ARRI
SmallRig HSS2642 ручка боковая Wood Side Handle с креплением ARRI

SmallRig HSS2642 ручка боковая Wood Side Handle с креплением ARRI

SmallRig
Артикул: DAN-4995

Ручка боковая SmallRig HSS2642 Wood Side Handle с креплением ARRI.

Деревянная боковая ручка предназначена для удобной съемки с рук. Она фиксируется зажимом ARRI, что позволяет произвести быстрый ее монтаж и демонтаж, и подходит для любой клетки имеющей крепление 3/8". Изготовлена из алюминия и дерева. Вес - 178 г.

Описание

Ручка имеет холодный башмак и резьбовые отверстия 1/4" и 3/8" сверху, которые позволяют устанавливать другие аксессуары.

Особенностью является возможность установки ручки как под правую, так и под левую руку.

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