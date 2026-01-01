SmallRig HSS2642 ручка боковая Wood Side Handle с креплением ARRI

Ручка имеет холодный башмак и резьбовые отверстия 1/4" и 3/8" сверху, которые позволяют устанавливать другие аксессуары.
Особенностью является возможность установки ручки как под правую, так и под левую руку.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Ручка боковая SmallRig HSS2642 Wood Side Handle с креплением ARRI.
Деревянная боковая ручка предназначена для удобной съемки с рук. Она фиксируется зажимом ARRI, что позволяет произвести быстрый ее монтаж и демонтаж, и подходит для любой клетки имеющей крепление 3/8". Изготовлена из алюминия и дерева. Вес - 178 г.
Ручка имеет холодный башмак и резьбовые отверстия 1/4" и 3/8" сверху, которые позволяют устанавливать другие аксессуары.
Особенностью является возможность установки ручки как под правую, так и под левую руку.
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