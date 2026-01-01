SmallRig HSS2642 ручка боковая Wood Side Handle с креплением ARRI

Артикул: DAN-4995

Ручка боковая SmallRig HSS2642 Wood Side Handle с креплением ARRI.

Деревянная боковая ручка предназначена для удобной съемки с рук. Она фиксируется зажимом ARRI, что позволяет произвести быстрый ее монтаж и демонтаж, и подходит для любой клетки имеющей крепление 3/8". Изготовлена из алюминия и дерева. Вес - 178 г.