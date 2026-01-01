SmallRig CMS2641 клетка и бленда для монитора Cage with Sun Hood for SmallHD FOCUS 5"

Совместимость:
- SmallHD FOCUS 5" монитор HDMI.
- SmallHD FOCUS 5" SDI-монитор.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Клетка и бленда SmallRig CMS2641 Cage with Sun Hood for SmallHD FOCUS 5" для монитора.
Клетка предназначена для защиты монитора от ударов. Крепится к монитору с помощью винтов 1/4" сверху и снизу. В комплект входит специальный солнцезащитный козырек для защиты от бликов. Клетка изготовлена из алюминия. Размер - 167,5х107х29,5 мм. Вес - 116 г.
Совместимость:
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