SmallRig CMS2641 клетка и бленда для монитора Cage with Sun Hood for SmallHD FOCUS 5"

Артикул: DAN-4983

Клетка и бленда SmallRig CMS2641 Cage with Sun Hood for SmallHD FOCUS 5" для монитора.

Клетка предназначена для защиты монитора от ударов. Крепится к монитору с помощью винтов 1/4" сверху и снизу. В комплект входит специальный солнцезащитный козырек для защиты от бликов. Клетка изготовлена из алюминия. Размер - 167,5х107х29,5 мм. Вес - 116 г.