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SmallRig CMS2641 клетка и бленда для монитора Cage with Sun Hood for SmallHD FOCUS 5"
SmallRig CMS2641 клетка и бленда для монитора Cage with Sun Hood for SmallHD FOCUS 5"
SmallRig CMS2641 клетка и бленда для монитора Cage with Sun Hood for SmallHD FOCUS 5"
SmallRig CMS2641 клетка и бленда для монитора Cage with Sun Hood for SmallHD FOCUS 5"
SmallRig CMS2641 клетка и бленда для монитора Cage with Sun Hood for SmallHD FOCUS 5"
SmallRig CMS2641 клетка и бленда для монитора Cage with Sun Hood for SmallHD FOCUS 5"
SmallRig CMS2641 клетка и бленда для монитора Cage with Sun Hood for SmallHD FOCUS 5"

SmallRig CMS2641 клетка и бленда для монитора Cage with Sun Hood for SmallHD FOCUS 5"

SmallRig
Артикул: DAN-4983

Клетка и бленда SmallRig CMS2641 Cage with Sun Hood for SmallHD FOCUS 5" для монитора.

Клетка предназначена для защиты монитора от ударов. Крепится к монитору с помощью винтов 1/4" сверху и снизу. В комплект входит специальный солнцезащитный козырек для защиты от бликов. Клетка изготовлена из алюминия. Размер - 167,5х107х29,5 мм. Вес - 116 г.

Описание

Совместимость:

  • SmallHD FOCUS 5" монитор HDMI.
  • SmallHD FOCUS 5" SDI-монитор.

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