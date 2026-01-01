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SmallRig BUC2517 угловая площадка Vlogging Cold Shoe Plate для камеры Canon EOS M6 Mark II
SmallRig BUC2517 угловая площадка Vlogging Cold Shoe Plate для камеры Canon EOS M6 Mark II
SmallRig BUC2517 угловая площадка Vlogging Cold Shoe Plate для камеры Canon EOS M6 Mark II
SmallRig BUC2517 угловая площадка Vlogging Cold Shoe Plate для камеры Canon EOS M6 Mark II
SmallRig BUC2517 угловая площадка Vlogging Cold Shoe Plate для камеры Canon EOS M6 Mark II
SmallRig BUC2517 угловая площадка Vlogging Cold Shoe Plate для камеры Canon EOS M6 Mark II
SmallRig BUC2517 угловая площадка Vlogging Cold Shoe Plate для камеры Canon EOS M6 Mark II

SmallRig BUC2517 угловая площадка Vlogging Cold Shoe Plate для камеры Canon EOS M6 Mark II

SmallRig
Артикул: DAN-4969

Угловая площадка SmallRig BUC2517 Vlogging Cold Shoe Plate для камеры Canon EOS M6 Mark II.

Угловая площадка предоставляет два холодных башмака для установки дополнительного оборудования. Крепится к камере с помощью винта 1/4". Площадка изготовлена из алюминиевого сплава. Размер - 80,3x27,82x27 мм. Вес - 44 г.

Описание

В нижней части имеется несколько отверстий с резьбой 1/4", которые дают возможность прикрепить небольшой штатив или пластину типа SmallRig Arca APU2389, обеспечивая при этом полный доступ к батарее камеры.

Совместимость - Canon EOS M6 Mark II.

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