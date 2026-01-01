SmallRig BUC2517 угловая площадка Vlogging Cold Shoe Plate для камеры Canon EOS M6 Mark II

Описание

В нижней части имеется несколько отверстий с резьбой 1/4", которые дают возможность прикрепить небольшой штатив или пластину типа SmallRig Arca APU2389, обеспечивая при этом полный доступ к батарее камеры.

Совместимость - Canon EOS M6 Mark II.