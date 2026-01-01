SmallRig BUC2517 угловая площадка Vlogging Cold Shoe Plate для камеры Canon EOS M6 Mark II

В нижней части имеется несколько отверстий с резьбой 1/4", которые дают возможность прикрепить небольшой штатив или пластину типа SmallRig Arca APU2389, обеспечивая при этом полный доступ к батарее камеры.
Совместимость - Canon EOS M6 Mark II.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Угловая площадка SmallRig BUC2517 Vlogging Cold Shoe Plate для камеры Canon EOS M6 Mark II.
Угловая площадка предоставляет два холодных башмака для установки дополнительного оборудования. Крепится к камере с помощью винта 1/4". Площадка изготовлена из алюминиевого сплава. Размер - 80,3x27,82x27 мм. Вес - 44 г.
В нижней части имеется несколько отверстий с резьбой 1/4", которые дают возможность прикрепить небольшой штатив или пластину типа SmallRig Arca APU2389, обеспечивая при этом полный доступ к батарее камеры.
Совместимость - Canon EOS M6 Mark II.
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