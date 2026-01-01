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Малая Семеновская 3с6
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Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
SmallRig 4402 боковая ручка с кнопкой управления для клеток смартфонов Quick Release Side Handle. Совместимое оборудование - клетки SmallRig: 4299, 4396, 4391. Материал - Алюминий/АБС-пластик/Силикон. Крепление - Разъем "холодный башмак".
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